DT de Suecia contra Zlatan: "A mí no me ha dicho que quiere ir a Rusia 2018"

Hace algún tiempo, Zlatan Ibrahimovic anunció su retiro oficial de la selección de Suecia. Luego de la clasificación de dicho país a Rusia 2018, la postura del sueco ha cambiado por completo y aseguró su presencia en el Mundial. Sin embargo, el DT de Suecia, Janne Andersson, afirmó que no ha tenido comunicación con el jugador al respecto.

"A mí no me ha dicho que quiere jugar. Si ha tomado una decisión, puede llamarme con gusto y podemos hablar al respecto". No obstante, no quiso adelantar que pasaría si, finalmente, Ibrahimovic quisiese volver a la selección. "En este momento tengo otras cosas que hacer, no puedo estar pensando en qué pasaría sí", dijo Janne Andersson sobre Zlatan Ibrahimovic.

Cabe recordar que el sueco no participa en algún partido de su selección tras la Eurocopa de Francia 2016. Algunos de sus compañeros han salido a hablar al respecto y afirmaron que no es necesario en la selección de Suecia, pues pudieron clasificar sin él y que su inclusión en Rusia 2018 afectaría el esquema táctico.

