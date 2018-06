DT de Croacia reveló que un jugador será su asistente para detener a Messi

La selección de Croacia y la selección de Argentina chocarán el próximo jueves a la 1:00 pm (hora peruana) por la fecha 2 de Rusia 2018, en un partido que será de vida o muerte para la albiceleste tras el empate obtenido frente a Islandia en el debut.

Al respecto, habló Zlatko Dalic, técnico de la selección de Croacia y quien afirmó que ya tiene la clave para detener a Lionel Messi: "Rakitic juega con Messi en el Barcelona y será mi asistente durante los próximos tres días. Ciertamente buscaremos algunos consejos sobre cómo detenerlo. Siempre les pregunto a mis jugadores sobre esas cosas, me encanta comunicarme y estoy feliz de aceptar cada consejo. A Ivan también le gusta y él me dirá toda la información que yo pueda usar", contó el DT de la selección de Croacia

.

Pero no será el único, pues habrán otros dos hombres que recordarán cuando marcan a Lionel Messi en La Liga: "Luka (Modric) y Kovacic también ayudarán. Jugaron contra él en el Real Madrid y Zidane los preparó para esas cosas", dijo Dalic.

Sin embargo, no pudo negar que no hay manera perfecta de detener a Lionel Messi: "No hay una manera perfecta de detener a Messi. Creo que es el mejor del mundo, pero aunque un jugador excelente puede lograr un buen resultado, un gran equipo hace el trabajo mucho mejor. Ellos tendrán más presión que nosotros", finalizó.

LEE ADEMÁS