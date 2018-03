DT de México criticó a Croacia tras su derrota ante Perú

Juan Carlos Osorio, técnico de la selección de México, expresó su malestar contra su similar de Croacia, rival que perdió ante la selección peruana, a pocos horas del encuentro entre ambos equipos en un partido amistoso a disputarse en Texas, como parte de su preparación hacia el Mundial Rusia 2018.

El estratega criticó la decisión de Zlatko Dalic, DT de Croacia, quien decidió no colocar a sus elementos importantes para el juego contra México este martes. Luka Modric, Mario Mandzukic y Danijel Subasic no jugarán ante los aztecas.

La declaraciones de Osorio

"Me parece lamentable porque la idea de estos partidos es enfrentarse a cada rival con su mejor once. Lastimosamente, ellos han tomado otra decisión que no conozco ni tengo los argumentos suficientes para dar una opinión al respecto. Pero sí me parece que, a futuro, los organizadores deben tener en cuenta esa situación y dar normas para jugar contra el mejor once posible del oponente", expresó el DT de México.

Además de los jugadores ya mencionados, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic y Nikola Kalinic tampoco estarán presentes ante México. Todos los mencionados jugaron ante la selección peruana. La decisión del DT de Croacia es darle oportunidad a otros elementos con miras al inicio del Mundial Rusia 2018.