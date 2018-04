Donald Trump pide ayuda a países africanos para organizar Mundial 2026

La candidatura de Estados Unidos, México y Canadá para organizar el Mundial 2026 solo tiene un candidato, Marruecos, país africano. Es justamente el Presidente Donald Trump quien solicitó ayuda a los africanos para ser quien organice uno de los eventos más grandes del deporte.

Pide ayuda a gritos

"Espero que todos los países africanos y de todo el mundo (…) nos apoyen en nuestra candidatura junto con Canadá y México para el Mundial de 2026", dijo Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari.

Amenaza a los que están en contra

Cabe recordar que Donald Trump afirmó hace algunos días que no apoyaría a los países que no votarían a favor de su candidatura: "¿Por qué deberíamos seguir apoyando a esos países que no nos apoyan a nosotros (incluyendo a las Naciones Unidas?)", afirmó el Presidente.

Estas declaraciones generaron una enorme polémica, pues el código de ética de la FIFA prohíbe la intervención de cualquier gobierno de las Federaciones.

LEE ADEMÁS