¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la posibilidad de dirigir a Argentina?

Ricardo Gareca es un entrenador que ha demostrado su capacidad para dirigir en el fútbol moderno. El entrenador de la Selección peruana ha estado siempre en la cabeza de los argentinos para suceder a Jorge Sampaoli.

Aquí, la Federación Peruana de Fútbol pondrá todos sus esfuerzos en renovarle a Ricardo Gareca para que encamine la próxima eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, desde la federación han dejado en claro que una vez que la Selección peruana termine su participación en Rusia 2018, se sentarán a dialogar con el técnico argentino.

Por ello recordamos lo que dijo el actual entrenador de la bicolor en noviembre del año pasado, en una entrevista que le realizó el diario Clarín.

"Es algo que determinará el destino o la coincidencia. Me preparé para dirigir a la Selección Argentina, en los últimos tiempos me preparé para cualquier tipo de desafío", respondió Ricardo Gareca ante la consulta de los periodistas Waldemar Iglesias y Guillermo Tagliaferri de si le "seducía la idea de entrenar a la albiceleste".

"Los cinco años en Vélez con varios títulos, seguir en Palmeiras aunque no me fue bien, la Selección de Perú... el destino te pone en su lugar en el tiempo justo. No sé si pasará. No tiene que haber nadie en el cargo, o yo no tengo que estar laburando", agregó aquella vez.