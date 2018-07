Diego Maradona destaca el trabajo de Mbappé y lo llena de elogios

El ex jugador de la selección argentina, Diego Maradona, estuvo envuelto en una serie de problemas por sus constantes actitudes durante el mundial de Rusia 2018 que le costó una sanción, dejó de ser embajador de la FIFA. Sin embargo, dejó de lado todo lo acontecido para dedicarse a analizar los partidos del mundial y de los mejores jugadores del mismo.

Por ello, no dudó en destacar la buena actuación del joven delantero de la selección de Francia, Kilyan Mbappé. "Pasa de 0 a 120, es inmarcable. Hoy (viernes) tiró un centro que no llegó nadie porque no tienen la velocidad de él. Se hace difícil cuando él encara. Encara y no tiene miedo. ¡Tiene 19 años!" expresó Diego Maradona en su programa 'con la mano del Diez'.

Asimismo, aseguró que Francia tiene un Mbappé terrible, fue el Cavani que le faltó a Uruguay por eso Suárez estuvo muy solo y no pudo hacer más. Finalmente, recordó el blooper de Fernando Muslera que le costó el segundo gol francés, "Son cosas que pasan en un partido como también se puede errar un penal", afirmó Maradona sobre el yerro que tuvo Muslera y decantó en el segundo tanto francés..

