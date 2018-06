Diego Costa a periodista: "No vengas a hacer preguntas tontas"

Diego Costa volvió a ser determinante para darle el triunfo a la Selección de España en su segundo partido en el mundial Rusia 2018. El atacante decretó el 1-0 sobre Irán que los sitúa primeros con 4 puntos.

Tal y como lo manda el reglamento de la FIFA, al ser elegido Diego Costa como el mejor jugador del partido, tuvo que estar presente en la conferencia de prensa y responder las preguntas de los periodistas. El hecho que llamó la atención fue el altercado que tuvo con uno de ellos cuando le espetó su manera de jugar provocando al rival.

"No sé que partido has visto tú. Si la primera parte ellos nos estaban provocando todo el rato a nosotros. Hay que venir a ver el partido bien, no porque sea de tu país y vienes a hacer una pregunta tonta", dijo.

Diego mostró su satisfacción por aportar goles a la selección española tras marcar tres en los dos partidos del Mundial. "Creo que lo más importante es ganar partidos y estoy muy contento además por el gol. Aunque hoy ha sido por suerte pero ha dado la victoria en un partido complicado", concluyó.