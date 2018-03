Diego Costa encaró a la prensa argentina por críticas a Lionel Messi

Escuchar que la prensa argentina criticaba a Lionel Messi tras la goleada de España sobre Argentina hizo que Diego Costa salga en defensa del atacante del Barcelona y le deje una frase para el análisis a los medios rioplatenses.

Ustedes lo critican mucho a Messi, a ver si se dan cuenta de que sin Messi no ds lo mismo. Hay que dar gracias de que está en su equipo, cuidarlo y no criticarlo, manifestó el 'Lagarto' tras el duelo en la ciudad de Madrid.

En tanto, no ocultó su deseo de estar entre los convocados que estarán en Rusia 2018. "Voy a hacer mi trabajo en mi equipo estos dos meses para poder estar. Si no lo hago bien el mister no me convocará así que intentaré hacerlo lo mejor posible", añadió.

Mira la entrevista a Costa

#TardeRedondaFOX | Diego Costa: "En Argentina deberían dar gracias que juega Messi. Cuando no está se nota" pic.twitter.com/7ViwNjzuto — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 27 de marzo de 2018

