Didier Deschamps revela bronca con Kylian Mbappé en partido ante Uruguay

Didier Deschamps, técnico de Francia, reveló este domingo en una entrevista para Téléfoot que tuvo una discusión con Kylian Mbappé durante el partido ante Uruguay por los cuartos de final en Rusia 2018.

Sucede que Kylian Mbappé sufrió una falta que hizo perder tiempo, por lo que los uruguayos alegaron que era simulación y comenzaron los empujones con el francés, quien resultó amonestado. Furioso con lo ocurrido pero temeroso por una posible expulsión, Didier Deschamps le recriminó al joven jugador.

"Yo le dije: ¡Kylian! Escúchame, para de hacer m... Para, acabó. Tú no necesitas eso, no hagas más eso", le dijo Didier Deschamps a Kylian Mbappé.

Además, el técnico de Francia reveló: "Yo soy su entrenador y quiero su bien. Él merece toda la admiración por todo lo que hace, pero cuando tiene algo que no me deja satisfecho, es por su bien que hago eso. Es lo que quiero para él. No tenía ninguna voluntad de perderlo para el próximo juego"

