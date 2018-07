Didier Deschamps le respondió a Thibaut Courtois por sus continuas críticas

El duelo entre la Selección de Francia y Bélgica dejó un malestar evidente a los jugadores de la selección belga. Eden Hazard, Thibaut Courtois no dudaron en salir a declarar que no les gustaba cómo jugaba la selección gala. Incluso, el portero de los 'Diablos Rojos' dijo que prefería perder como lo hicieron a ganar a la manera francesa y que no vería la final.

Ante ello, Didier Deschamps se refirió sobre las continuas críticas de estos futbolistas.

"Puedo entender, yo también era un jugador. Cuando eres un jugador de alto nivel, acabas de tener una gran decepción, has sido eliminado, puedo entender que no tienen la claridad, la retrospectiva necesaria por el calor. No se dan cuenta del alcance de sus palabras. Es parte del deporte ", dijo el entrenador de la Selección de Francia.

