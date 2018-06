La desgarradora carta de Edwin Cardona tras quedar fuera de Rusia 2018

El 4 de junio, la selección de Colombia presentó su lista oficial de 23 jugadores para Rusia 2018. Desde mucho antes del anuncio oficial, en el país cafetero ya especulaban sobre la posible ausencia de Edwin Cardona, titular indiscutible en la selección y que fue clave para la clasificación.

Finalmente, las especulaciones eran ciertas y Edwin Cardona fue dejado de lado para el Mundial de Rusia 2018. La prensa colombiana especula que fue dejado de lado debido a los actos de indisciplina que protagonizó en los últimos meses, sumado al vergonzoso acto racista contra Corea del Sur en un amistoso.

Por ello, Edwin Cardona ha hecho pública una carta donde lamenta su ausencia en Rusia 2018, pero a su vez agradece las muestras de apoyo por parte del público, periodistas y de sus compañeros en la selección de Colombia.

Esta es la carta de Edwin Cardona

Hoy quiero mandarles toda mi energía y todas las bendiciones para que triunfen como lo soñamos durante 4 años en la eliminatoria, Como lo hablamos en las largas noches antes de los partidos donde nos jugamos la clasificación y donde gracias a Dios y al aporte de cada uno de nosotros hoy ese sueño de años es de nuevo una realidad para nosotros y para todo nuestro país.

No les puedo mentir si les dijera que no siento un dolor interminable por no ser parte de esos 23 representantes de mi país en la fiesta más bonita del fútbol, donde se busca la gloria por encima de cualquier otro objetivo.

Esperé hasta el 4 de Junio para ver si mi nombre aparecía en la lista de los 23, pero aye la mínima esperanza se fue paradójicamente con la alegría de ver el vídeo de mis compañeros.

Quiero agradecer el apoyo tan grande que he sentido de tantos hinchas y periodistas que se han manifestado en la calle conmigo y las redes sociales. Es algo bonito que me deja muy tranquilo y me motiva a trabajar más fuerte que nunca.

Hoy no fue, y una vez más me quedo sin un Mundial.

A Ganar mi Colombia, a Ganar mis amigos por ustedes y por un país. Vamos Colombia. Los quiero.

