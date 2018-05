Deschamps respondió ante posible llegada de Zidane para ser DT de Francia

Zinedine Zidane sorprendió a propios y extraños con la despedida de Real Madrid. El gran cerebro de este Madrid tricampeón de la Champions League ha dado un paso al costado en su cargo como DT y en su país especulan que pueda llegar para ser el nuevo DT de la selección de Francia.

Por ello, Didier Deschamps habló de esta posibilidad: "No decido yo (al nuevo DT). De momento, tiene ganas de descansar y de estar con su familia. Seguramente algún día será seleccionador, ¿cuándo? No lo puedo decir, pero me parece algo lógico", afirmó el DT de la selección de Francia en conferencia de prensa en Niza.

"Habrá un después tras el Mundial, sí, para mí y los jugadores. Me pueden creer o no, pero no me planteo la cuestión, sigo concentrado en lo que me espera con este grupo de jugadores", finalizó Didier Deschamps sobre Zinedine Zidane.

El contrato de Didier Deschamps dura hasta el año 2020 y salvo un desastre de la selección de Francia en Rusia 2018, continuaría como DT hasta la Eurocopa.

