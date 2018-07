Dani Alves utiliza su Instagram para jugarle una broma a Mbappé

Dani Alves utilizó las redes sociales para jugarle una broma a su compañero de club y figura del Mundial Rusia 2018, Kylian Mbappé. Lateral brasileño del PSG, que se perdió la cita deportiva por lesión, recordó en Instagram el apodo con el que lo suelen llamar en vestuario parisino.

Tortuga veloz

'Donatello está rápido, ¿ehhh?', dijo Dani Alves en su cuenta de Instagram. Como se recuerda, los compañeros en PSG de Kylian Mbappé lo comparan con el conocido personaje de los Tortu-Ninjas desde que fue transferido por el Mónaco.

Dani Alves no fue el único que hizo referencia a tremenda corrida de Kylian Mbappé, que decantó en le primer gol de Francia sobre Argentina. 'Yo le llamo ya 'monsieur 37', porque me dijeron que corrió a esa velocidad en la jugada que le hacen penalti', señaló, divertido, Florian Thauvin, que como el resto de sus compañeros no paró de alabar la calidad de su compañero.