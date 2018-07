El curioso entrenamiento de Inglaterra con gallinas de goma [VIDEO]

Gareth Southgate ha sorprendido al mundo con sus innovadoras ideas para la selección de Inglaterra. Como se dio a conocer, el técnico inglés ha implementado tácticas de NFL y NBA para las pelotas paradas, que le han surgido efecto pues más del 40% de los goles de los 'Tres Leones' han sido anotados por esa vía.

Ahora, en la práctica previa a la semifinal de Rusia 2018 ante Croacia, los jugadores de la selección de Inglaterra salieron a jugar con gallinas de goma. ¿Cuál fue el objetivo? El técnico inglés quería que entren en calor y se diviertan jugando "quemado" con las gallinas de goma.

When you bring a rubber chicken to training...@England // #WorldCup pic.twitter.com/qRZCxxiZt0

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 10 de julio de 2018