Cristiano Ronaldo hace el rídiculo tras reclamar penal que no existió

No le salió nada. La derrota de Portugal por 3-0 ante Holanda, debe ser uno de los peores partidos en la carrera futbolística de Cristiano Ronaldo. El crack lusitano no solo no remató una sola vez durante los 90 minutos, sino que protagonizó uno de los peores bloopers que se ha podido ver en su historial.

Se jugaban los 30' del compromiso y CR7 recibió un balón muy cerca del área rival y en su afán de rematar, terminó por patear aire. Segundos después Cristiano se paró a reclamar como loco, pues según él lo habían infraccionado dentro del área, cuando en la repetición se ve claramente que no hubo falta.

LEE ADEMÁS: