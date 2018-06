​Crack del PSG confirma fichaje con la Roma de Italia

Javier Pastore decidió ponerle fin a su presencia en Francia como figura del PSG, el mediocampista argentino cedió a los intentos de la Roma y volverá al fútbol italiano (ex Palermo) para la próxima temporada. Argentino dijo que le hubiese gustado ofrecer más a la hinchada y recordó que él fue el primer fichaje del proyecto qatarí, hace siete años.

Con las maletas listas

'Fui el primero en encarnar este proyecto, he vivido muchas emociones, levantado muchos títulos, conocido magníficas personas y vibrado en el Parque de los Príncipes (estadio del PSG). Siete años son muchos, pero junto a vosotros no ha sido suficiente, porque me hubiese gustado ofreceros todavía más', dijo Pastore, en un mensaje colgado en las redes sociales y escrito en francés.

Aunque le restaba un año de contrato, su salida del PSG era un secreto a voces debido porque ya no tenía los mismos minutos dentro del campo, como en sus primeras temporadas. En su estancia parisina, ha ganado cinco Ligas y cuatro Copas de Francia, entre otros torneos.