Corea se confundió y celebró pase a octavos

El miércoles, Corea del Sur logró un resultado histórico en Rusia 2018 tras vencer 2-0 al vigente campeón del mundo, Alemania. Luego del segundo gol, al minuto 96, los jugadores asiáticos celebraron la victoria porque pensaban que la selección mexicana había vencido a Suecia.

“No sabíamos el resultado, nos enteramos después del partido.Luego, al conocer el marcador, muchos de nosotros lloramos", confesó Cho en rueda de prensa.

Shin Tae-Yong, entrenador de Corea del Sur, reconoció que ganarle a Alemania fue algo que rompió estadísticas; sin embargo, está triste por no clasificar. "Ayer dijimos que solo había un 1% de posibilidades, así que les dije a mis jugadores que era un esfuerzo épico. Les dije que lucharan hasta el final. Me siento muy bien (por el resultado), pero al mismo tiempo me siento un poco vacío".