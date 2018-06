Comité de la FIFPro se reunió para revisar caso de Paolo Guerrero

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) emitió un comunicado explicando que su entidad tuvo una reuinón para tocar diversos temas que afectan a los futbolistas profesionales, como el último caso de Paolo Guerrero y algunas normativas antidopaje.

"Los miembros de la junta directiva de FIFPro discutieron el caso del capitán peruano Paolo Guerrero, quien la semana pasada su suspensión de 14 meses fue suspendida hasta después de la Copa del Mundo por el tribunal federal suizo", se lee en el comunicado d ela FIFPro.

"Se acordó que FIFPro debe involucrar a la FIFA y otras partes interesadas en el fútbol para buscar cambios urgentes a las reglamentaciones antidopaje que impidan que más futbolistas inocentes sin ánimo de engaño, o beneficio de ventaja de rendimiento, reciban sanciones desproporcionadas", agregan.

Una de las conclusiones de esta junta fue el apoyo total a Paolo Guerrero para que después del Mundial de Rusia 2018 pueda ser absuelto totalmente y jugar en su club. "La junta acordó continuar ofreciendo apoyo a Guerrero para ayudarlo a revertir la suspensión después de la Copa del Mundo", finaliza.

