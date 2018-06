Coki Gonzáles lloró con el golazo de André Carrillo en Rusia 2018

No aguantó la emoción. El periodista deportivo, Coki Gonzáles no soportó la emoción de ver el primer gol de la selección peruana marcado por André Carrillo en Rusia 2018, luego que la bicolor haya estado ausente durante 36 años en un torneo de esta embergadura.

El reportero de Latina entre lágrimas confesó a TyC Sports que "fue el suelo de su vida" gritar el gol de la selección peruana en una Copa del Mundo

"Primera vez que grito el gol de Perú en Mundial, también primera vez que lo veo. Me tocó venir acá en la comisión. Es el sueño de mi vida, no importa que estemos eliminados, no importa nada", comentó Gonzáles al mencionado medio argentino.

Mira el llanto de Coki Gonzáles tras el gol peruano

