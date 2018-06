Christian Cueva es pretendido por otro poderoso equipo brasileño

Pese a no haber destacado nítidamente en el Mundial Rusia 2018, Christian Cueva, volante de la selección peruana, ha despertado el interés de un poderoso equipo brasileño que solicitaría su préstamo a su actual club, el Sao Paulo, también de Brasil.

Se trata del Santos, escuadra que sigue en carrera en la Copa Libertadores y que está buscando reforzar su zona creativa tras la partida de Lucas Lima al Palmeiras. El elegido sería 'Aladino', según el diario Lance de Brasil.

De acuerdo a ese medio deportivo, la intención de la dirigencia del 'Peixe' es solicitar el préstamo del mediocampista peruano hasta fin de temporada con una opción de compra.

Si bien hace unos días se informó que Sao Paulo desechó una oferta del Cruz Azul por Christian Cueva ya que no pretende soltarlo si es que no pagan 'capricho', la gente del Santos argumentaría que ya que ellos van a jugar la Copa Libertadores el peruano podría revalorizarse tras no brillar en Rusia 2018 (torneo en el que incluso falló un penal).

Si finalmente Christian Cueva llega al Santos, se enfrentaría a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores. Precisamente, también se habló de que el elenco argentino tenía en sus planes fichar al trujillano. Aunque ahora, al parecer, 'Aladino' se iría a la "otra vereda".