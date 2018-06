Chiqui Tapia: "Si Sampaoli hubiera hecho lo que Lopetegui, lo echaba"

El nombre de Julen Lopetegui está en boca de todos luego de haber sido destituido de la selección de España por parte de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Quien también habló del caso fue Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA.

"Si Sampaoli hubiera firmado contrato con algún club en la víspera del Mundial habría corrido con la misma suerte que Lopetegui", afirmó Claudio Tapia a solo dos días del estreno de la selección de Argentina en Rusia 2018.

"Me parece que el objetivo de toda la Federación española, del pueblo español y los jugadores es el Mundial. Si un técnico no tiene la cabeza puesta en el Mundial y comete el error como el que ha cometido (Lopetegui) hubiera hecho lo mismo", sostuvo Claudio 'Chiqui' Tapia. "Lo hubiera despedido porque no tiene en claro para qué se lo eligió. Tiene que tener la cabeza en el Mundial, no en otros clubes", finalizó el presidente de la AFA.

