'Chicharito' Hernández: "México está para campeón del mundo"

Pese a que la selección de México a participado en 16 ocasiones en el Mundial y que en 2 oportunidades organizó dicho certamen (70 y 78) nunca pudo alzarse con el título, pero esta vez las cosas podrían ser diferente, y esto luego de las declaraciones de Javier 'Chicharito' Hernández.

No hay límites

En una entrevista para la cadena Univisión Deportes, el actual delantero del West Ham de Inglaterra presentó varios argumentos que según él haría que ganarán su primera Copa del Mundo en Rusia 2018.

“A mí nadie me dijo que no se podía llegar a las mejores ligas del mundo, ganar dos Premier Leagues, llegar a una final de Champions; a Hugo (Sánchez) no le dijeron que no podía llegar al mejor club del mundo, ser ‘pentapichichi’; a Rafa (Márquez) nadie le dijo que no podía ganar dos Champions League o jugar los mundiales que ha jugado”, sostuvo.

“ Queremos ser campeones del mundo y vamos a eso, no queremos poner límites, mucha gente se queja de que no somos realistas, pero la realidad es que la gente que no sueña y aspira a más y más es la que quizás está confundida”, señaló.