'Chemo' Del Solar: "Jamás volvería a dirigir a la selección peruana" [VIDEO]

'Chemo' Del Solar ya está 'curado' de la selección peruana. El actual entrenador de César Vallejo aseguró que su experiencia al mando de la 'bicolor' fue tan mala que no se le cruza por la cabeza volver a asumir algún día una responsabilidad similar.

"(Fue una experiencia) durísima, definitivamente. Es bravo, es duro. Hoy en día el trabajo de la FPF en estos últimos años ha mejorado muchísimo: se designó a una persona de fútbol para el cargo de director deportivo, figura que antes no existía. Desde ese punto de vista se le blindó más al técnico", indicó Del Solar en Fox Sports Radio Perú.

José Guillermo del Solar afirmó que para un extranjero es más fácil conducir a la selección que a un técnico nacional. "Con el peruano hay menos tolerancia. En lo personal no volvería a dirigir a la selección. Mi experiencia fue tan negativa que sinceramente no me metería en un sitio así", sentenció.

Y a continuación señaló lo que más le frustró en su paso por la 'blanquirroja': "Pensé que podía ser capaz de generar un compromiso importaste en los futbolistas, de los cuales algunos fueron incluso compañeros míos en procesos anteriores. Lamentablemente no pude hacerlo. Para mí fue un golpe muy duro no conseguirlo. Yo, en su momento, prefería renunciar a la selección antes de venir a jugar sin compromiso", apuntó.