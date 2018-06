'Chemo' Del Solar criticó a Gareca por no haber puesto a Guerrero de titular

Ricardo Gareca se ha ganado, con total justicia, el respeto del aficionado peruano gracias a su buen trabajo con la selección peruana que hoy compite en Rusia 2018. Pero no es infalible, también se equivoca. Ergo, también está expuesto a las críticas.

Aunque de una forma muy sutil, Guillermo del Solar criticó al 'Tigre' por no haber enviado desde el vamos a Paolo Guerrero en el último encuentro contra el combinado de Dinamarca.

"Creo que la ausencia de Guerrero es una de las pocas malas decisiones que se hayan dado en los últimos tiempos en torno a la selección. Paolo es el mejor '9' que Perú ha tenido en muchísimos años, es el mejor futbolista que tiene la selección en la actualidad, por eso es que me sorprendió que no haya estado en el once inicial", señaló 'Chemo' en Fox Sports Radio Perú.

Que Guerrero haya tenido cierta inactividad producto de la sanción del TAS, eso no es motivo suficiente, según Del Solar, para tenerlo en el banco de suplentes.

"Más allá del tiempo que estuvo suspendido, Paolo ya había jugado algunos partidos y lo había hecho bastante bien contra Arabia Saudita y contra Suecia. Por eso creo que fue bastante raro que no alineara de salida frente a Dinamarca. El poco tiempo que tuvo (en ese partido) demostró que tiene que estar en la cancha", aseveró.

Finalmente, el extécnico de la selección coincidió con la mayoría al afirmar que la 'bicolor' fue superior a Dinamarca y que mereció quedarse con los tres puntos.

"Perú hizo el mejor partido que le he visto yo en diez años o más. En un Mundial contra un rival de mucha jerarquía como Dinamarca, Perú se impuso y fue muy superior en el desarrollo del juego. Lamentablemente no pudimos finalizar con eficacia ninguna de las ocasiones de peligro que generamos y producto de eso no se convirtió ningún gol. Pero en el desarrollo del juego Perú fue bastante superior a Dinamarca", precisó.