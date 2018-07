Carlos Bianchi y el consejo a Tite para tener éxito en Rusia 2018

El entrenador de la Selección de Brasil no quiere dejar nada al azar en sus deseos por otorgarle su sexta Copa del Mundo a Brasil y devolverlo a su sitial en el fútbol mundial. Por ello, Tite ha revelado que a lo largo de este tiempo ha sostenido conversaciones para intercambiar conocimientos futbolísticos.

Una de estas reuniones la sostuvo con Carlos Bianchi, exentrenador de Boca Juniors y conocido como el 'Virrey'. El técnico brasileño comentó que quiiso empaparse de fútbol y para ello buscó a diferentes expertos en el tema. Carlos Bianchi fue uno de ellos.

"Hubo un momento hace unos años en el que quise hablar con profesionales y Bianchi fue uno de ellos", indicó el estratega.

"Me dijo que los equipos deben ser equilibrados y mentalmente fuertes. Me enseñó que un equipo no tiene que tener euforia, ni miedo a perder. Hay que encontrar un discernimiento, saber por qué ganaste y por qué perdiste", agregó Tite.

