Butters defiende de críticas a Jazmin Pinedo por ir a Rusia 2018

Ante la ola de críticas que ha venido recibiendo la conductora de televisión, Jazmín Pinedo, el conductor de radio Exitosa, Phillip Butters salió en defensa de quien será una de las enviadas especiales para cubrir el próximo Mundial de Rusia 2018.

En la edición del sábado, el popular 'Sabelón' criticó a quienes no quieren ver a la 'Chinita' en la próxima Copa del Mundo por el simple hecho de no saber de fútbol. Además, se ofreció a "transmitirle" sus conocimientos en una reunión con un café de por medio.

"Hay varios chicos de farándula, como la 'Chinita' Jazmin Pinedo que los están mandando a hacer periodismo deportivo. Yo me siento con Jazmin Pinedo o Melissa Klug a tomar un café y le puedo transmitir en 20 minutos, lo que muchos no saben. Además, que ellas comenten es absolutamente democrático ¡Con mi Jazmin no te metas ah!", indicó Butters en su programa radial.

LEE ADEMÁS: