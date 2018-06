Brasil reclamará ante FIFA ausencia del VAR en gol de Suiza

No se quedarán con los brazos cruzados, 'canarinha' considera que no se midió con la misma vara su partido de debut en el Mundial Rusia 2018 al dejar el video-arbitraje. Brasil anunció que enviará una carta a la Comisión de Arbitraje de la FIFA para manifestar su malestar y extrañeza por no haber sido utilizado el VAR en una jugada polémica que derivó en el gol del empate de Suiza.

Debieron revisarla

El coordinador de la selección de Brasil, Edu Gaspar, dijo que en la carta se pedirán explicaciones sobre los criterios que llevarán a los árbitros a solicitar el recurso tecnológico. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) manifestará a la FIFA su extrañeza por la jugada previa que derivó en el gol del empate 1-1 de los suizos en Rostov.

El central Miranda, el entrenador Tite y los demás jugadores de la plantilla aseguran que Steven Zuber empujó al jugador antes de conectar el cabezo que determinó el gol. En la imagen se aprecia un brazo estirado del europeo en la espalda del sudamericano, pero no llegaron revisarlo.