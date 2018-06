BOMBAZO: Pogba afirma que Rusia 2018 puede ser su último Mundial

Paul Pogba es una de las grandes estrellas que tiene la selección de Francia en Rusia 2018. El volante del Manchester United habló de su futuro con los 'Galos' en Copas del Mundo y cree que este podría ser su última participación, algo sorprendente.

Soy realista sobre el hecho de que puede ser mi último Mundial. Nunca sabes qué puede pasar el día de mañana, quizás me lesione o haya jugadores que me superen. Espero jugar más Mundiales, pero hay gente que no llega a jugar nunca un Mundial, afirmó Paul Pogba en conferencia de prensa.

Paul Pogba llegaría con 29 años a Catar 2022, una edad ideal para un volante creativo como lo es el jugador de la selección de Francia, que ya suma su segundo mundial tras Brasil 2014 y que fue subcampeón en la Euro 2016, cayendo ante Portugal.

LEE ADEMÁS