Periodista francés: "Perú tiene un equipo; Francia, no" [VIDEO]

Este jueves, la selección peruana se juega su permanencia en Rusia 2018 ante su similar de Francia. Aunque el combinado galo parte como favorito, para la prensa francesa Perú tiene una ventaja en relación a su rival: tiene un equipo (desde el punto de vista colectivo) y ellos no. Así lo asegura Bernard Lions, reportero de L'Equipe.

"En Perú tienen un equipo, once titulares. Pero nosotros no. Se vio contra Australia que no pueden jugar juntos Griezmann, Dembélé y Mbappé. Por eso, creo que Deschamps va a cambiar el equipo contra Perú, pues tenemos que ganar para estar tranquilos para el tercer partido. Giroud jugará de punta y un poco más atrás irá Griezmann. También lo hará Matuidi para tener un poco más la pelota", apuntó el periodista francés en Fox Sports Radio Perú.

Por otro lado, Lions se refirió a la casi segura presencia de Paolo Guerrero frente a Francia e identificó un punto débil de la defensa peruana.

"En Francia tenemos claro que Paolo es un gran jugador, que Perú no tiene muchos delanteros de ese nivel internacional como Guerrero y Farfán. Los dos son amigos, pueden jugar juntos y se comprenden muy bien".

"Me parece que los dos centrales de Perú (Rodríguez y Ramos) son un poco lentos y eso lo podemos aprovechar con el físico de Giroud y la forma de jugar de Dembélé. Para mí ese puede ser un punto decisivo en el partido", añadió.

Finalmente, el periodista francés explica por qué para Francia es fundamental vencer este jueves a Perú. "Francia ya piensa en octavos y la idea es guardar titulares en el tercer partido contra Dinamarca. Por eso es clave ganar el jueves a Perú. Si no sucede eso, tendremos que esperar hasta el tercer encuentro para luchar el primer puesto. Lo claro es que Francia no quiere jugar en octavos con la Argentina de Messi", se sinceró.

"Francia tiene jugadores muy fuertes, pero muy jóvenes. Contra Australia jugó el equipo más joven de Francia en todas las Copa del Mundo. Pero un Mundial no se puede ganar sin experiencia", sentenció.