Barbero peruano que atendió a Lionel Messi revela qué le dijo sobre Perú [VIDEO]

Antonio de La Fuente es un joven y talentoso barbero peruano que, en días pasados, fue noticia en la prensa argentina. ¿La razón? Sucede que antes del encuentro contra Francia, por los octavos de final de Rusia 2018, nuestro compatriota atendió a Lionel Messi y compañía.

De la Fuente, que es el habitual barbero de los integrantes de la 'bicolor', charló con el reportero de Fox Sports Radio Perú y le contó qué charló con la 'Pulga' mientras le cortaba el cabello y le arreglaba la barba.

"Me dijo que le dio pena (la eliminación de la selección nacional), pues él y sus compañeros vieron que Perú jugó muy bien, pero, me decía, el Mundial es muy complicado y raro porque un día puedes estar ahí y sucede algo en números (sic) y no clasificas, así como le pasaba a México que había ganado dos partidos y estaba a un gol de no clasificar", narró Antonio.

"Me comentó también que tenía familiares en Perú y se alegró de que Cantolao ahora tuviera un equipo en Primera División", añadió Antonio de La Fuente quien reveló que fue André Carrillo el 'puente' para que llegase a 'codearse' con los cracks de la Albiceleste.