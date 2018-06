Australia da lista de 23 convocados para el Mundial Rusia 2018

El próximo rival de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 por fin definió sus 23 seleccionados. Nos referimos a la selección de Australia, que hoy decidió quienes serán los jugadores mundialistas que defenderá los colores de dicho país.

Como se recuerda el estratega Bert van Marwijk había realizado una lista preliminar de 26 jugadores y hoy tuvo que informar a Jamie Maclaren, Adrew Nabbout y Trent Sainsbury que no quedaron seleccionados para conformar la lista de 23.

The squad has been named. Who are you most looking forward to seeing on the pitch at the @FIFAWorldCup? #GoSocceroos https://t.co/hCr8CRORRL pic.twitter.com/t7e1bTRGjj

— Caltex Socceroos (@Socceroos) 2 de junio de 2018