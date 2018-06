Así se despidió del mundial: Aldo Corzo y su mensaje de agradecimiento

La Selección peruana se despidió de Rusia 2018 con un triunfo sin objeciones ante Australia. Jugadores y cuerpo técnico se mostraron satisfechos por lo hecho en su último partido.

Uno de los más emocionados con la victoria y la participación de la Selección peruana fue Aldo Corzo. El lateral derecho de la bicolor publico en sus redes sociales un mensaje de aliento y agradecimiento en estas casi 2 semanas en tierras europeas.

"No me toco jugar este mundial. pero me voy feliz y orgulloso de pertenecer a este lindo grupo. Gracias a mis compañeros por dejar el alma en la cancha. Gracias a todo el Perú por el apoyo. ARRIBA PERÚ", escribió Aldo Corzo.