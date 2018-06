​Arturo Vidal envía polémico mensaje a hinchas peruanos [VIDEO]

El chileno Arturo Vidal fue interceptado por los medios de prensa de su país y como era de esperarse las preguntas se centraron a lo que viene sucediendo en el Mundial Rusia 2018. 'Rey Arturo' envió polémico mensaje a hinchas peruanos tras su pronta eliminación del torneo.

Vidal uno solo

'Ahí está, cuando uno se burla después tienes que demostrar en la cancha que eres superior. (sobre los peruanos) Ellos no siendo chilenos, me admiran, me siguen, eso quiere decir que Vidal hace las cosas bien, me siguen en todo momento. Así es el fútbol, selecciones más chicas están evolucionando. Arturo Vidal hay uno solo y es chileno', declaró Arturo Vidal.

Como se recuerda, Arturo Vidales uno de los jugadores más atacados en redes sociales por parte de los hinchas, pero ahora al volante de Bayern Munich le tocó reír ante todas las críticas por no haber clasificado con Chile al Mundial Rusia 2018.