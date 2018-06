Arquero de Australia pagó el pasaje de 27 familiares para que lo acompañen en Rusia 2018

Mathew Ryan, el arquero de la selección de Australia, tiene presente que la familia es muy importante, pues recientemente se conoció que había decidido pagar el pasaje de varios parientes para que lo acompañen en el mundial Rusia 2018.

En una conferencia de prensa, el portero europeo reveló que había preguntado a un grupo de sus familiares, si les agradaría acompañarlo durante la Copa del Mundo y la mitad le respondió que sí.

"Les pregunté a mis familiares si querían acompañarme durante el Mundial de Rusia y la mitad me dijo que sí. Yo les he pagado el viaje, pero me parece importante la experiencia que están teniendo todos ellos. Estoy agradecido con el fútbol por ofrecerme esta oportunidad aunque mi cuenta bancaria quedará afectada", contó el deportista según el portal 'Fox Sports'.

Como se sabe Australia no logró clasificar a los octavos de final y solo sumó un punto del grupo C, en el que Perú también participó en un mundial luego de 36 años.