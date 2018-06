Argentinos se burlan de la selección de Chile a poco del Mundial

No se olvidan de ellos. Un grupo de hinchas argentinos llegaron a Rusia para alentar a su selección durante la Copa del Mundo y no dudaron en dedicarlo un cántico a la selección de Chile, que no clasificó a la justa mundialista.

"Estoy en Rusia y falta uno. Y Chile chau, Chile chau, Chile chau, chau, chau; prendé la tele y ve la Copa, que te saluda tu papá", cantaban los gauchos en un claro mensaje hacia el país sureño.

Mira el cántico de los hinchas argentinos

