En Argentina afirman que Sampaoli y Beccacece casi se van a los golpes

Todo mal. La crisis futbolística en Argentina está cada vez peor y la última noticia se podría confirmar en las últimas horas; y es que según los medios argentinos, en específico TN Noticias, publicó acerca de una discusión bastante fuerte entre el técnico Jorge Sampaoli y su mano derecha Sebastian Beccacece luego del vergonzoso partido ante Croacia el último jueves en el mundial de Rusia 2018.

Este hecho no pasó a mayores si uno de los integrantes del comando técnico argentino no hubiese intervenido entre ambos. "Sampaoli y Beccacece ya venían discutiendo y cuando ya se iban a ir a las manos, Scaloni los logró separar" publicó el medio. En la interna del cuadro gaucho, aseguran que ambos protagonistas del hecho, no se hablan y si la selección logra clasificar a los tan ansiados octavos de final, Beccacece abandonaría de todas maneras la concentración.

Ya tenía una previa

Esta discusión ocurrida en los mismos camerinos del mundial de Rusia 2018 no sería la primera pelea dentro del comando técnico argentino, segun TN Noticias, días antes, durante una práctica, Sampaoli y su colaborador ya habrían discutido porque no llegaron a un acuerdo sobre un trabajo puntual con os demás seleccionados.

Con esta serie de problemas, la selección argentina sigue preparándose para enfrentar a Nigeria y tratar de conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos y poder clasificar a la siguiente fase. Los dirigidos por Sampaoli solo pudieron sumar un punto cuando empataron 1-1 ante Islandia en su partido de debut.

