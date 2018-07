​Árbitro revela quién le avisó del cabezazo de Zidane en Alemania 2006 [VIDEO]

El cabezazo de Zinedine Zidane sobre Materazzi en el mundial Alemania 2006 ha quedado plasmada en la historia del fútbol. Y 12 años después, ha sido el árbitro de dicho encuentro quien reveló cómo se enteró de ello, pues en su momento no lo vio.

Horacio Elizondo, el árbitro central del partido Francia vs. Italia en dicha Copa del Mundo, ha dado a conocer quién le avisó del recordado cabezazo.

Es así que a través de una charla 'TED Talk', Elizondo ha soltado el nombre de "Luis Medina Cantalejo" -el cuarto árbitro de dicha final-, a quien habría llamó como su "ángel de la guarda".

"En un momento veo que Materazzi está tirado en el piso, a unos treinta o cuarenta metros, procedo a interrumpir el juego y digo: '¡Uy! ¿Qué habrá pasado?'... Rápidamente, a través de los intercomuncadores les pregunto a David y Rodolfo, que eran mis asistentes: '¿Qué vieron, qué pasó?' ¡Oh, sorepresa! Ambos me contestan: 'Horacio, no vimos absolutamente nada'", sostuvo Horacio Elizondo.

Tras ello, narró cómo se enteró de lo ocurrido: "Y cuando yo me estaba diciendo 'Horacio, estás en problemas', aparece mi ángel de la guarda, que tiene nombre y apellido, que se llama Luis Medina Cantalejo, que era el cuarto árbitro de esa final, sevillano, español, y me dice: 'Horacio, Horacio, yo he visto. ¡Terrible cabezazo del Zidane sobre el Materazzi!'. Yo al escuchar ese relato tan pasional, tan fuerte, tan contundente le digo: 'Pero Luis, ¿cómo fue?, ¿se apoyaron la cabeza, se empujaron, qué pasó?'... '¡Pero oye, co$%, terrible cabezazo en el pecho del Zidane sobre el Materazzi, cuando lo veas e el video, en el hotel, no me vas a poder creer. Lo único que le faltó decir fue: ¡Y olé!'. Entonces, cuando yo llego al lugar de los hechos, ya tenía toda la información y la decisión que iba a tomar, que era expulsar a Zinedine Zidane del campo de juego".