Aránguiz sobre la selección de Chile: "la soberbia nos dejó sin Mundial"

La selección de Chile sufrió el golpe más duro de los últimos años tras quedar fuera de Rusia 2018 en la última jornada de las Eliminatorias. Al respecto ha salido a hablar el volante de la 'Roja', Charles Aránguiz, quien reveló las razones por las que su selección se quedó sin Mundial estando muy cerca de clasificar.

Hoy todos el mundo habla de ese tema (la no clasificación a Rusia 2018) y uno lo siente, le duele, porque tuvimos todo. Tenemos un equipazo, de gente bastante joven. Se presentaron situaciones que hay que saber manejarlas y eso nos pasó la cuenta, dijo el volante de la selección de Chile.

Además, Charles Aránguiz reveló las razones por las que no irán al Mundial: Creer que ya estábamos… en un deporte, donde, como se dice, hay que jugar primero. Hubo un poquito de soberbia, nos confiamos, no sé, pero la situación no la llevamos bien. Y cuando ya pensábamos que estábamos en Rusia, hoy vamos a tendremos que ver el Mundial desde la casa, sentenció el volante.

Finalmente, el jugador de la selección de Chile habló de la nueva generación que se viene al mando de Reinaldo Rueda: "Hay que llevar a la gente joven de a poco y creo que la generación nuestra aún está para competir en una eliminatoria. Un posible Mundial… no sé: ahí hay que ver la situación de cada jugador, pero creo que hoy en día este equipo aún está para luchar en la próxima eliminatoria, concluyó Aránguiz.

