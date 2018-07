Antoine Griezmann respondió las críticas de Thibaut Courtois

Thibaut Courtois su ufano sobremanera de haber eliminado a Brasil en cuartos de final del mundial Rusia 2018. Y hace unos días, cuando le tocó perder, expresó que no le gustó la forma que jugó Francia, dando a entender que era un mal ganador.

Antoine Griezmann le respondió de manera contundente ante la consulta de un periodista francés. El atacante no quiso saber más de las declaraciones del portero belga.

"No, no, deja eso. Courtois jugó en el Atlético y ganó el título. No, déjalo. Juega en el Chelsea y cree que juega en el Barcelona. No. No importa la forma en la que ganamos si ganamos", dijo.

La Selección de Francia jugará con Croacia en domingo a la 10:00 am (hora peruana) tras vencer en semifinales a la Selección de Bélgica por 1-0.

