Anderson Santamaría: "Alberto Rodríguez me felicitó tras el partido"

Anderson Santamaría fue el encargado de reemplazar a Alberto Rodríguez ante Croacia y dejó una buena impresión. El defensor de la selección peruana demostró que no le pesa la responsabilidad, tiene condiciones para jugar ante un rival de jerarquía y es casi fijo que irá a Rusia 2018.

Tras su buena actuación ante Croacia, Anderson Santamaría se ilusiona con hacer un buen partido ante Islandia y jugar el Mundial con la selección peruana. Además, el defensor reveló lo que le dijo Albero Rodríguez luego del partido.

Está más que contento

"Hicimos un buen partido y ahora solo queda seguir afinando detalles para llegar de la mejor manera al Mundial. al final del partido, Alberto me felicitó y me dijo que siga por ese camino. Yo me sentí muy emocionado con sus palabras, porque lo considero un crack y cada día aprendo más de él", contó el zaguero de la selección peruana.

Anderson Santamaría volverá a ser titular ante Islandia en el lugar del 'Mudo'. El defensor se ganó el puesto y la confianza de Ricardo Gareca en la selección peruana.