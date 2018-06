Alberto Quintero rompió su silencio tras quedar fuera de Rusia 2018

La selección de Panamá sufrió una considerable baja con la lesión de Alberto Quintero. El habilidoso volante sufrió una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho por lo que se perderá del Mundial Rusia 2018 y permanecerá fuera de las canchas aproximadamente tres meses. "Chiquitín" declaró por primera vez luego de confirmarse la mala noticia.

"Estoy un poco triste, pero a la vez bien de ver a mis compañeros que van a disfrutar este Mundial y voy a estar ahí para apoyarlos al cien por ciento. Me voy a quedar con el grupo que es mi familia y los voy a alentar como otro fanático más y ojalá que nos vaya bien a todos", declaró Alberto Quintero a un medio local.

Lo apoyan

Las innumerables muestras de cariño de los hinchas de la selección de Panamá y los de Universitario de Deportes no se hicieron esperar e invadieron las redes sociales. Ante tanto gesto de respaldo, "Chiquitín" se mostró muy emocionado y agradeció a sus seguidores. "No tengo palabras para el apoyo que me han mostrado y solo puedo decir muchísimas gracias", concluyó Alberto Quintero.