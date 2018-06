Según AS hasta 5 figuras de la selección peruana llegarían a Europa

La selección peruana se impuso en la última jornada de la fase de grupos de Rusia 2018 ante Australia 2-0 con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. La 'bicolor' sumó así 3 puntos que no le bastaron para clasificar a octavos de final. Sin embargo, no todo pinta oscuro pues medios internacionales destacaron la brillante actuación en el campo del cuadro de Ricardo Gareca y el diario AS aseguró que hasta 5 nombres nacionales han despertado el interés de diversos equipos en Europa.

Miguel Trauco, jugador del Flamengo, quien no ha podido sumar los minutos deseados en Brasil, ha llamado la atención del Girondins de Burdeos. El club que disputa la Liga 1 de Francia cree que es un futbolista consistente y de recorrido, que aporta tanto en defensa como en ataque. La misma suerte correrían, Christian Cueva y Yoshimar Yotún.

El nombre de Luis Advíncula, lateral derecho de la selección peruana, quien ha destacado por su brillante capacidad física y velocidad, estaría cerca de abandonar México para defender los colores del Sporting de Lisboa.

También es el caso del guardameta nacional, Pedro Gallese. El '1' de la selección peruana es muy regular defendiendo la portería y gracias a eso tendría su futuro en este continente.