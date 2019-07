Lima 2019: Salim Vera y las duras críticas a Luis Fonsi por cantar en los Juegos Panamericanos

A poco de la inauguración de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el cantante Luis Fonsi es el encargado de animar el gran evento en nuestra capital que albergará a miles de deportistas que buscarán ganar la medalla de oro en cada disciplina.

Sin embargo, desde que se anunció que el cantante puertorriqueño iba a llegar a Perú, una serie de críticas salieron a la luz por lo que no se escogía a talentos nacional. Ahora el vocalista peruano de Libido, Salim Vera, se sumó a sus críticos y no tuvo piedad con el artista internacional.

"Yo sí discrepo con que sea un artista internacional y no uno nacional. Estoy de acuerdo en que debió ser un peruano de todas maneras", dijo Vera en una entrevista con RPP Noticias

Cabe mencionar que a pesar de las críticas que lanzó Vera, dijo que no tiene nada en contra del género que canta Luis Fonsi. "Acá tenemos buenos productos musicales, no entiendo por qué tenemos que elegir uno extranjero. Los Panamericanos se están haciendo aquí, pero bueno, al final es solo una opinión como la de muchos", aseveró.

Por último, Salim Vera resaltó el gran talento que hay en nuestro país y no dudó en preguntarse por qué no se les dio una oportunidad. "Sí (sobre cantar en la inauguración), ¿por qué no nosotros?", finalizó.