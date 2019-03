Lima 2019: Saida Salcedo apunta al oro junto al equipo nacional de 'kata'

Solo unos meses nos separan del inicio del evento multideportivo más grande América, los Juegos Panamericanos, que en esta edición se realizará en Lima. Nuestros atletas vienen trabajando arduamente con tal de hacer respetar la casa y una de ellas es la karateCa Saida Salcedo, quien tiene como gran sueño subir al podio junto al equipo nacional de 'kata' y lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde el karate hará su debut y despedida para sorpresa de muchos.

Entrevista: Rosa María Muñoz (@rosamt5)

¿Cómo viene la preparación del equipo femenino de 'kata'?

Estamos entrenando en las mañanas. Cada vez están más cerca los Juegos, entonces entrenamos todos los días y me imagino que ahora empezaremos con el doble horario porque en unas 2 semanas tenemos el campeonato Panamericano que es como una previa para lo que se verá en Lima 2019.

¿Por qué te inclinaste por la modalidad de 'kata' y no la de 'kumite'?

He podido participar por el Perú en kumite y kata. Lo de kumite fue algo espontáneo pues necesitaban urgentemente una chica que completara el equipo, entonces me metieron y obtuvimos la medalla de plata en el Sudamericano de Paraguay en 2011. Luego llegó el kata y me gustó más porque busca la perfección y mi carácter es así.

¿Qué es lo más difícil de competir en 'kata'?

En equipos si tú te equivocas arruinas a todos tus compañeros. Tener la sincronización perfecta junto a Andrea Almarza y Sol Romaní, es difícil pero justamente nos esforzamos para lograrlo. Incluso en lo mental debemos estar coordinadas.

¿Hace cuánto formaron el equipo nacional?

Ya tenemos casi 2 años entrenando juntas por fin porque desde que empecé en 2008 en mayores, he estado cambiando de integrantes de equipo a cada rato pero ahora el grupo ya está consolidado. El estar cambiando no favorece a las prácticas, así que ahora tenemos esa 'ventaja'.

¿Consideras que Perú llega con grandes posibilidades a Lima 2019?

Definitivamente, muchos no saben pero a nivel sudamericano hemos tenido una racha ganadora total en el año que pasó, fuimos campeonas Sudamericanas, Panamericanas y en el Open de China, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial, obtuvimos medalla de bronce.

¿Han conversado las 3 acerca de su real objetivo en los Panamericanos?

Hemos tenido varias charlas donde hemos puesto las cartas sobre la mesa y llegamos a la conclusión de que vamos por el oro, no hay de otra, ya demostramos que tenemos un muy buen nivel, solo tenemos que perfeccionarlo.

¿Cómo tomaste el hecho de que el karate solo será tomado en cuenta para los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Era un sueño logrado que el karate sea tomado en cuenta para unos Juegos Olímpicos y ahora dicen que será la única vez, nos parece injusto que no nos dejen demostrar lo que el karate puede hacer. Este deporte incluso es más practicado que judo pero le dan cabido a otras disciplinas que 'lamentablemente' sí venden.

¿Qué hay del apoyo del estado y las empresas privadas?

Definitivamente estos últimos años ha aumentado el apoyo económico y logístico por parte de la Federación y el Instituto Peruano del Deporte pero falta mucho el apoyo de las empresas privadas, si no tenemos cómo costear viajes para competir entonces nunca vamos a poder avanzar. Me atrevería a decir que les tiembla la mano para apostar por algún deportista porque no creen en nosotros.

¿Qué mensaje le darías a todos los peruanos?

Les diría que pese al poco apoyo que aún existe, nosotros vamos a darlo todo en cada competencia porque se trata de nuestro país. Eso sí, apuesten más por el talento, hay una gran cartera de deportistas que apoyar, no solamente se trata del fútbol o vóley, hay muchos más deportes a los cuales ponerle atención.

DATO: Las competiciones de karate se llevarán a cabo el 9 al 11 de agosto en el Polideportivo de Villa El Salvador.

