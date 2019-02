Lima 2019: 'Piccolo' Clemente solo piensa en el oro de longboard

Cuando se habla de surf en Perú es inevitable mencionar a un personaje que ha llevado la bandera bicolor a lo más alto del deporte mundial. Con 2 títulos en el Tour Mundial y 7 títulos nacionales, además de consagraciones a nivel panamericano, el Benoit Clemente ya dio el primer paso al clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero eso no queda ahí, y es que el popular 'Piccolo' asegura que su gran objetivo es el oro por el cual viene trabajando desde hace años.

Entrevista: Rosa María Muñoz (@rosamt5)

El 2018 fue un año importante para el surf ¿qué balance harías de dicha temporada?

Definitivamente nos ayudó a consolidarnos como selección. Tenemos muchos valores jóvenes y los torneos internacionales les permitieron demostrar que están al nivel de los mejores, ello se vio reflejado en el subcampeonato en el Mundial ISA en China, donde además obtuve el 2° puesto de longboard y en el Campeonato Panamericano donde nos consagramos tetracampeones y conseguí el oro.

¿Cuál es el entrenamiento de cara a estos Panamericanos?

Con nuestro entrenador Renato Quesada trabajamos la parte técnica en Punta Rocas que es donde se correrá en Lima 2019, pero también alternamos con la Costa Verde ya que nos confirmaron fechas como el Mundial ISA y el Tour Mundial y el mar es bastante parecido, tenemos que aprovecharlo.

¿Por qué elegiste el longboard?

El mar es mi vida desde que era pequeño. A los 12 ya corría tabla y a los 15 ya era parte del equipo nacional. Lo que me gustó del longboard es que es una modalidad donde puedes combinar lo clásico que es ir a la punta de la tabla y sacar los 5 o 10 dedos y mezclar lo radical como lo es la tabla corta. Es un deporte con un poco más de armonía, es como bailar en las olas.

Ya diste el primer paso de clasificar a Lima 2019, ¿ahora cuál es el objetivo?

Lo que quiero y a lo que voy es la medalla de oro, llevar la bandera al podio y darle la alegría a todos los peruanos, pero eso no es todo, ya es hora de conseguir mi 3° título de Tour Mundial.

¿Existe la posibilidad de que el longboard sea tomado en cuenta para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Si bien incursiona el surf pero es un deporte de prueba, va un Open y una dama. Yo creo que si se queda el surf podríamos tener el longboard para 2023.

¿Has pensado en cuántos años más te gustaría seguir compitiendo?

Unos 6 años, el deporte de longboard tiene bastante longevidad, por ejemplo tengo amigos de 45 que siguen siendo parte del Tour Mundial, yo tengo 36 así que aún me veo ganando más títulos.

Desde que empezaste hasta ahora, ¿ha avanzado el surf en el país?

El surf ha crecido en general muchísimo en Perú pero aún falta. La ventaja que tenemos es que en las playas hay gente pero no tanta quizá un día 'full' encuentras 80 en el mar pero en países como USA o Australia hay como 300, entonces es una locura correr. Eso sí, hay que valorar que ha crecido el interés.

¿Sorprendió el hecho de que experimentadas como Sofía Mulanovich y Analí Gómez no clasifiquen a Lima 2019?

Las condiciones del mar son muy variables y no solo de día a día, incluso de serie a serie, puede influir el viento, o las olas se ponen chiquitas, si no tienes una buena lectura o un poco de suerte te puede jugar en contra. Teníamos muchas expectativas con Sofía que volvía a correr, tuvo unos días de entrenamiento increíbles, corrió de forma espectacular pero no le tocó, igual a Analí, sin embargo, tenemos a Daniella Rosas, a Melanie Giunta, que son muy jóvenes y lograron meterse a Lima 2019, quizá se perfilan como grandes relevos.

¿Cuál es el compromiso de la Selección para estos Panamericanos?

Tenemos un equipo bastante sólido pese a no tener ni a Sofía ni a Analí. Los jóvenes vienen compitiendo mucho afuera y pienso que van a dar mucho que hablar para estos Panamericanos. No hay mejor motivación que tu país.

DATO: El Campeonato Mundial de Longboard ISA se correrá en Côte des Basques (Francia) del 26 de mayo al 2 de junio.

