Lima 2019: Muñoz se reunió con alcalde de Londres para hablar de Panamericanos

Como parte de su visita a Inglaterra para participar en el XVI Road Show Europa de InPerú, donde se reunirán empresarios e inversionistas de Londres, Madrid y Lima, el alcalde de nuestra capital, Jorge Muñoz, tuvo la oportunidad de dialogar con su similar de Londres, Sadiq Khan, acerca de distintos temas coyunturales y uno de los más importantes fue acerca de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

Muñoz no solamente quiere que la infraestructura sea utilizada para dicho certamen multideportivo, sino que es consciente de que el legado será fundamental para la masificación del deporte y el ofrecimiento de mejores oportunidades a los atletas nacionales, por ello tomó como referencia el buen trabajo realizado por los ingleses en la organización de los Juegos Olímpicos 2012, pues sus complejos deportivos como la 'Villa Olímpica' siguen siendo utilizados e incluso mejorados.

Queremos hacer algo similar luego de los Panamericanos de Lima. Es realmente increíble cómo Londres conservó sus villas deportivas que traen hoy en día grandes beneficios a la ciudad y generan miles de puestos de trabajo. Es clave que todo lo que construyamos sea luego para beneficio de todos los limeños, recalcó Muñoz.

Sin embargo, fue realista con lo que ocurre en Lima: En el tema de infraestructuras, aún hay retos pendientes, hay que ser sinceros. El Perú es un país donde la carencia de infraestructuras es algo notable, pero los grandes hitos, como los Juegos o el Bicenteanrio, deben ser elementos motivadores y movilizadores, que nos lleven a hacer cosas que luego queden en beneficio de la ciudadanía.

A real pleasure to sit down with the Mayor of Lima, @JorgeMunozAP, to discuss Londons 2012 Olympics legacy and best practice ahead of the Pan American Games in Lima later this year. #Lima2019 #SportUnites pic.twitter.com/m1wzA9Afrn

— Mayor of London (@MayorofLondon) February 25, 2019