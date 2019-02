Lima 2019: Jorge Arcela apunta al oro en los Parapanamericanos

Apenas unos meses nos separan del inicio del evento multideportivo más grande de América, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, y con ello la preparación de cada uno de nuestros deportistas se va intensificando con miras al podio de esta competencia que se realizará en nuestra capital. Tal es el caso del paralímpico, Jorge Arcela, quien gracias a su 3° puesto en el Mundial de Para tiro Francia 2018, logró clasificar a estos Parapanamericanos, a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y además, fue elegido como el 'Mejor Para deportista 2018' por la Asociación Nacional Paralímpica del Perú.

Entrevista: Rosa María Muñoz (@rosamt5)

Jorge ¿Cómo resumes tu mejor año deportivo hasta el momento?

El 2018 fue nuestro año, tanto para el equipo como para mis logros personales. En el Mundial de Francia obtuve la marca suficiente para clasificar a Lima 2019 y los Paralímpicos Tokio 2020, además como equipo quedamos en el 3° puesto en la categoría Rifle Aire 10 metros R1. También tuvimos el Open de Cali- Colombia donde obtuve mi primera medalla de oro en la categoría R1 y la de plata en R3. Mi compañero Steve Medina, también destacó, consiguió la de plata.

¿Cómo iniciaste en el tiro profesional?

Yo entreno desde hace 2 años gracias al profesor Rodrigo Arangüena que creyó en nosotros. Llegué gracias a un compañero Carlos Huamán, que me dijo "hay que hacer algo". Antes yo entrenaba natación pero por un problema pulmonar que tengo porque soy policía en retiro y he recibido muchas balas, tuve que dejarlo ya que una justamente me cayó en el pulmón y me impidió seguir nadando.

Respecto a ello, ¿tú discapacidad es por un tema congénito o se dio en el camino?

En 2014 lamentablemente sufrí un atentado en Trujillo, trabajaba como agente encubierto siguiendo a la banda delictiva “Los Malditos del Triunfo”. Inició una balacera y un proyectil me alcanzó.

Pasaste de sobrevivir a un ataque a ser una de las cartas más grandes para los Parapanamericanos... ¿alguna vez soñaste con esto?

Nunca pensé estar en unos Parapanamericanos. Antes del atentado formamos junto a mis policías un equipo de tiro táctico, luego ocurrió el accidente y estuve buscando qué practicar, fue ahí que me reencontré con el tiro y me hizo sentir mejor porque me apasiona, me da confianza. Ya probé muchos deportes pero el tiro es lo mío, siento que es lo que más disfruto.

¿Se perfila Perú como favorito para el podio en estos Parapanamericanos?

Considero que Perú tiene uno de los mejores niveles y lo comprobamos en el Abierto de Cali. Ganamos a Brasil, a Colombia, a México y poco a poco estamos sobresaliendo más. Somos el primer equipo de para tiro en el Perú y queremos dejar en claro que estamos decididos a ganar todas las competencias.

¿Cómo va el apoyo por parte de la Federación y la empresa privada?

No tenemos ningún apoyo más que el de la Federación y la Asociación Paralímpica del Perú. Tratamos de buscar sponsors porque las armas que tenemos son las que nos presta la Federación pero armas propias no tenemos y son muy importantes porque al momento de calibrar debe estar a tu medida sin embargo, las usamos varios.

Igual tratamos de trabajar lo mejor posible con lo que tenemos. Pedimos que nos apoyen para poder llegar a un nivel incluso más competitivo, tenemos el talento, pero luchamos con lo que tenemos.

Además de las armas ¿Hay otra dificultad con la que tienen que lidiar como para deportistas?

El tema del transporte también es difícil. Las sillas de ruedas no son herramientas para nosotros, son parte de nuestros cuerpos y la verdad son muy caras. Todavía en nuestra capital no hay condiciones adaptadas y eso maximiza el gasto en pasajes, claro uno por amor a la camiseta lo hace con muchas ganas pero hay momentos donde los gastos sobrepasan al presupuesto y no tenemos con qué pagar. También pedimos apoyo por ese lado.

¿Qué competencias vienen como preparación para Lima 2019?

Ya dejamos el pasado, ahora estamos concentrados en este año. Tenemos el Juego de las Américas en Cali Colombia que es como un Sudamericano y el Mundial en Alemania en mayo.

¿Servirán estas competencias para clasificar a compañeros tuyos a los Parapanamericanos?

Sí, son clasificatorios. Hasta el momento en la categoría R3 soy el único clasificado pero mis compañeros podrán conseguirlo en Cali y el Mundial.

¿Quiénes son tu principal motivación al competir?

Mi principal apoyo y motivación es Dios, mi pareja que ha estado conmigo incluso desde antes del atentado, mis hermanos y mis padres. También doy muchas gracias a la Asociación Paralímpica, a la Federación, al IPD y a mi entrenador porque sino nos hubieran abierto las puertas nada sería posible.

