Lima 2019 | El llanto de boxeador peruano por perder pelea y no poder regalarle casa a 'su mamá' | VIDEO

VER EN VIVO | Miguel Germán no pudo contenerse tras caer en su pelea por los cuartos de final de boxeo en los Juegos Panamericanos | Lima 2019, el púgil nacional fue entrevistado en vivo por las cámaras de Latina, conmoviendo a todos los televidentes por sus emotivas palabras.

Lima 2019 | El llanto de boxeador peruano

Miguel Germán entró en llanto por perder pelea, de peso wélter ligero 64 kilos, ante Conrad Ryan de Trinidad y Tobago, y no poder regalarle casa a 'su mamá'. Como se recuerda el IPD le dará departamentos de la Villa Olímpica a los atletas que consigan ganar medalla en estos Juegos Panamericanos | Lima 2019.

'Para mí fue una buena pelea, sentí que fue un peleón. Me sentía ganador, pero sí me ganó (Conrad Ryan), me habrá ganado por moverse un poco más. Hay que seguir peleando, quiero enviar un saludo a mi madre, decirle que hoy no se pudo, pero mañana sí se podrá. Más adelante te conseguiré una casita, vamos a seguir peleando. Si ganaba esta pelea conseguía una medalla, me daban un depa, pero no se pudo. Esa casa no era para mí, era para mi mamá', declaró Germán a las cámaras de Latina.

