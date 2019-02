Lima 2019: El ciclista arequipeño que busca triunfar en los Panamericanos

Pedaleando por un sueño. El ciclismo peruano asume una mayor relevancia y ello ha sido producto del gran esfuerzo de jóvenes exponentes como el arequipeño Alonso Gamero, quien es el más destacado representante de nuestro país y ahora solo piensa en llegar de la mejor forma a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, aunque es consciente de que el apoyo aún no es suficiente y por ello hace un llamado a la empresa privada y al Instituto Peruano del Deporte para que le brinden a la selección peruana los recursos necesarios y sobretodo, las competiciones necesarias.

Gamero estará presente en la Vuelta Independiente de República Dominicana la cual se realizará del lunes 25 hasta el 3 de marzo. Él fue invitado por la COPACI y Panam Sports para formar parte del 'Team Suramerica', el cual está integrado por otro destacado peruano, André Gonzáles, por el paraguayo Victor Granje, los bolivianos Carlos Luswing y Javier Arando y el ecuatoriano Carlos Quishpe.

Escribe: Rosa María Muñoz Tipiani (@rosamt5)

¿Cómo tomas el hecho de ser la carta más fuerte del ciclismo peruano para Lima 2019?

No me considero el más fuerte pues mis compañeros también vienen entrenando duro pero quizá sí tengo una mayor experiencia que me ayuda a lidiar con algunas situaciones difíciles.

¿Tienen todo listo para su preparación con miras a estos Panamericanos?

El compromiso existe por parte del equipo pero lo que hace falta es el apoyo económico ya que es un deporte caro. La bicicleta necesita accesorios o se gasta, y se necesita renovar cada cierto tiempo. Ahora que sufrí una caída en la Vuelta a San Juan por suerte no se rompió mi bicicleta pero se fue debilitando, no tenemos un recambio y eso nos pone en desventaja.

Las demás selecciones vienen con mucha inversión encima, todo un equipo de mecánicos y de herramientas, si nosotros tuviéramos eso quizá podríamos mejorar nuestro nivel.

Hablando un poco de tus inicios, ¿Cómo te iniciaste en este deporte de ruedas?

Desde niño siempre me gustó montar la bicicleta, a mí mamá no le gustaba porque me caía. Más adelante logré convencerla de que me compre una y me fui abriendo camino porque era constante. Participé en los interescolares que a veces no se les da importancia porque consideran a los atletas 'muy chicos' pero justamente de ahí salen los nuevos valores y la prueba más grande es que muchos de los que participaron esos campeonatos, ahora estarán presentes en Lima 2019.

¿Notas un cambio respecto al ciclismo peruano desde que empezaste hasta ahora?

Cuando empecé el ciclismo estuvo estancado. Recién se han notado los cambios hace 4 años que a pesar de ser lento fue avanzando y este año se ha disparado pues hay más gente compitiendo y debería seguir así, no volverse a detener.

¿Por qué crees que el ciclismo no es valorado en nuestro país?

Aún no existe una cultura ciclista en Perú y eso lo podemos ver incluso en las calles, pero considero que con estas actuaciones del equipo nacional y los pequeños logros estamos generando mayor interés en el público y mayor consciencia, ahora saben que las bicicletas no solo son un medio transporte, sino también una herramienta para practicar deporte y competir.

¿Qué características consideras que debe tener un buen ciclista?

La mentalidad es importante. Hay que tener la cabeza bien puesta, saber lo que uno quiere porque no es una prueba de un día, son varios días y hay que tener la fortaleza mentar para superar las adversidades, ya sean caídas o fallas mecánicas, uno debe saber sobreponerse a ello. Tener mucho temperamento.

¿Has podido ver la incursión de nuevos valores en este deporte?

Sinceramente no. No tenemos un recambio generacional, y eso me preocupa pues nosotros tendremos unos 5 años más compitiendo y he visto muy pocos deportistas jóvenes que estén con las ganas de ser profesionales en este deporte, la falta de apoyo los desanima

A pesar de los problemas ¿cuál es tu compromiso para Lima 2019?

Lamentablemente estamos en un país que no valora mucho los deportes que no son conocidos pero creo que está en cada uno seguir luchando por lo que quiere y en algún momento tengo fe que llegará la recompensa por todo el esfuerzo que junto a mis compañeros estamos haciendo para ganar notoriedad.

Queremos demostrarle al IPD de que el ciclismo está trabajando con mucho esfuerzo y que valoren eso para darnos mayor apoyo.

DATO: El ciclismo de ruta para los Panamericanos se llevará a cabo en la Costa Verde de San Miguel. Los días de competencia serán el miércoles 7 y domingo 11 de agosto.

