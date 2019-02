Lima 2019: conoce a la principal 'arma' de Perú en Tiro con arco

En un país plagado de deportes convencionales, ella es una de las excepciones a la regla. Siendo apenas una niña, ya sostenía su primera arma motivada por las enseñanzas de su padre. Se trata de Aleska Burga, quien si bien sabía que lo suyo era disparar, no encontró la felicidad plena hasta que descubrió el tiro con arco, disciplina con la que ha logrado tres medallas a nivel internacional en 2018 y que le ha valido consagrarse como campeona nacional en dicho año, apuntando ahora a conseguir un anhelado cupo para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Escribe: Rosa María Muñoz (@rosamt5)

¿Cómo inició tu afición por el tiro con arco?

Comencé haciendo taekwondo desde muy pequeña. Como soy bastante alta, me recomendaron meterme a vóley y atletismo, pero tuve una lesión en la rodilla y me salí. Luego, empecé a hacer tiro deportivo (con pistola) con mi papá como pasatiempo. Un día, un amigo de él me vio y me preguntó si quería hacer algo diferente y fue así que me enamoré del tiro con arco.

¿Es un deporte tradicional en tu familia?

Desde que pude sostener un arma por mi misma, mi papá me enseñó a disparar pero con pistola. Su papá lo hizo con él y el papá de su papá también, así que es algo que de por sí corre por las venas de los Burga, solo que yo decidí llevarlo al tiro con arco.

¿Cuándo empezaste a ser competitiva profesionalmente?

En 2016 me decidí a competir nacionalmente, pero debo señalar que el 2018 fue, hasta el momento, mi mejor año. Siendo de categoría juvenil, me inscribí a la mayor y fui campeona nacional con la sumatoria de los puntajes de los cuatro campeonatos. Además, tuve en mayo la posibilidad de ir a Guatemala, donde competí en un ranking mundial en el que saqué doble medalla de oro y una de plata.

¿Tu participación para Lima 2019 está definida?

Todavía no ponen los nombres y no los van a poner hasta fines de abril. Por ahora, soy la que tiene mejores resultados y una mejor proyección hacia los Panamericanos, pero hasta que no sea oficial, cualquier cosa puede pasar. Así que seguimos en la lucha, es una competencia interna y sana la que tenemos en la selección, pues hasta el momento solo tenemos un cupo en cada categoría por ser sede y son cuatro.

¿No hay manera de incrementar esos cupos de otra forma?

Afortunadamente, en las primeras semanas de abril nos vamos al repechaje en Chile, donde tendremos la posibilidad de competir con otros países en las mismas condiciones para sacar más cupos. Si lo conseguimos, más peruanos podrán ir y la competencia no se enfocará tanto en lo interno sino pensando en lo externo, que es lo ideal.

¿Qué características se necesitan para practicar tiro con arco?

Básicamente, tener las ganas y ponerle mucha dedicación para perfeccionar los disparos. Con el arco en la mano no hay espacio para los problemas. Eso sí, cualquier persona puede practicar tiro con arco, salvo las sordas por un tema de seguridad. Se recomienda que sea desde los 9 años en adelante, hasta personas longevas pueden hacerlo.

¿Ha ganado Perú mayor relevancia respecto a esta disciplina?

Perú está en buen camino, la medalla que traje de Guatemala es una clara prueba porque no había pasado eso hace 20 años. Cuando fuimos a los Bolivarianos del 2017, los otros países tenían muy bajas expectativas de Perú. Incluso, pensaban que si quedábamos penúltimos era un logro, y quedé octava por arriba de la mitad. Después de mucho tiempo se está sintiendo un cambio.

¿Cómo vienes preparándote con miras a los torneos de este año?

Mi entrenamiento es físico, mental y, claro, disparar mucho. El psicólogo está haciendo maravillas para mi paz mental, porque se necesita mucha concentración y los problemas que tenga deben quedar afuera.

La parte física la trabajo en Videna, además, voy a un gimnasio especial donde debo reforzar la estabilidad muscular, porque en el tiro realizas muchos disparos al día y es casi prohibido temblar, porque es un deporte de precisión.

¿Cuáles son tus mayores ambiciones como deportista?

Mi sueño es llegar a Lima 2019, estar en el podio, cantar el Himno Nacional y pelear por mi país, que es un sentimiento único. Luego apuntaré a Tokio 2020.

DATO: El tiro con arco se llevará a cabo en el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo que muestra un avance del 80%. Los días para la competencia serán del miércoles 7 al domingo 11 de agosto.

